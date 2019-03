Alweer overstapper: Grete Remen (N-VA) kiest voor Open Vld 02 maart 2019

Grete Remen (ex-N-VA) komt op 26 mei op voor Open Vld. Ze had haar politieke afscheid al aangekondigd, nadat ze van N-VA geen verkiesbare plaats kreeg op de Limburgse lijst, en zou zich weer op haar voedingsbedrijf Damhert richten. "Maar veel mensen vroegen me mijn politieke werk voort te zetten. Ik had altijd al goede relaties met Nele Lijnen van Open Vld. De liberalen zijn me zelf komen opzoeken en toen is het snel gegaan." Remen krijgt op 26 mei de eerste opvolgersplaats op de federale lijst.

HLN