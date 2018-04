Alweer oplegger vol drugsafval gevonden 14 april 2018

Voor de derde dag op rij hebben agenten gisteren een oplegger vol drugsafval gevonden, in het noorden van de provincie Limburg. Deze keer was het een Nederlandse vrachtwagen die geparkeerd stond langs de Industrielaan in Overpelt. Speurders ontdekten een groot aantal vaten met chemische troep in het laadruim, afkomstig van een drugslabo. De 15.000 liter achtergelaten afvalstoffen doen vermoeden dat de daders enkele miljoenen xtc-pillen en andere drugs hebben aangemaakt. Woensdag en donderdag waren er ook al opleggers vol drugsafval achtergelaten in buurgemeenten Lommel en Neerpelt. Volgens het parket gaat het om de grootste dumping ooit. Speurders zoeken daarom volop naar grote drugslabo's in de regio. (RTZ)

