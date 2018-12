Alweer nieuwe gedaante voor De Wever 24 december 2018

We zagen hem al in de gedaante van partijvoorzitter, burgemeester, marathonloper, ijsbeer, panda, leeuw, Tiroler op het Oktoberfest... en sinds gisteren kennen we hem ook als kerstman. Tijdens 'The Christmas Show' in de Antwerpse Lotto Arena - een groot spektakel met een heleboel artiesten - kwam er een slede binnenrijden met daarin Bart De Wever, gehuld in een kerstpak en dikke witte baard. Hij kweet zich met bravoure van zijn taak, al bleef die beperkt tot enthousiast zwaaien naar de kinderen. (BHL)

