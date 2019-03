Alweer nieuwe coach voor Odoi: Ranieri ontslagen 01 maart 2019

00u00 0

Zes trainers in 56 Premier League-matchen. Promovendus Fulham zette Claudio Ranieri na vier maanden op straat. Hij wordt opgevolgd door ex-speler Scott Parker, tot voor kort de assistent van de Italiaan. Hij maakt het seizoen af als interim-coach. Fulham, de club van Denis Odoi en Ibrahima Cisse, staat voorlaatste in de Premier League met amper 17 punten. Het verschil met de veilige zone bedraagt nu al 10 punten. Het verloren degradatieduel tegen Southampton vormde de druppel voor Amerikaanse eigenaar Tony Khan. Hij stuurde Ranieri de laan uit. Ook in het seizoen 2013-'14, toen Fulham degradeerde uit de hoogtste klasse, wisselde de club twee keer van trainer. Ranieri was in november Slavisa Jokanovic komen aflossen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN