Alweer monsterboete voor Google 1,49 miljard euro 21 maart 2019

Google krijgt van Europa opnieuw een monsterboete. Het Amerikaanse bedrijf moet 1,49 miljard euro betalen omdat het met zijn advertentiedienst AdSense jarenlang misbruik heeft gemaakt van zijn sterke marktpositie. Het technologiebedrijf zorgde er tussen 2006 en 2016 voor dat andere bedrijven niet eerlijk konden concurreren op de online advertentiemarkt, door in contracten met websites tal van beperkingen op te leggen. Zo mochten advertenties van concurrenten alleen op minder prominente plekken worden getoond en werden alleen zoekertjes via AdSense toegelaten. Google kreeg vorig jaar al een boete van 4,3 miljard euro vanwege het opdringen van zijn browser en zoekmachine op Android-telefoons. Ook in 2017 moest de techreus al 2,4 miljard euro betalen in een zaak rond Google Shopping. De 1,49 miljard euro nu komt overeen met 1,29% van de omzet die het bedrijf vorig jaar maakte.

