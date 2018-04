Alweer mag Francken terrorist niet uitwijzen 30 april 2018

Voor de derde keer dit jaar mag ons land een veroordeelde terrorist uit Marokko niet uitwijzen. Dat heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) afgelopen vrijdag beslist. Volgens de Raad is het niet voldoende onderzocht of teruggestuurde Marokkanen bij aankomst in hun land niet zullen worden gefolterd. Binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vertrekken morgen naar Marokko "om dit gevoelige probleem aan te kaarten". Francken: "We hebben in de afgelopen jaren een goede en respectvolle relatie opgebouwd met onze Marokkaanse collega's. Een bilateraal gesprek staat woensdag gepland." (SSL/IVDE)