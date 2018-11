Alwéér klaplong voor Timmers 19 november 2018

00u00 0

Pieters Timmers heeft gisteren opnieuw een klaplong gekregen. De 30-jarige zwemmer werd voor onderzoek opgenomen in het ziekenhuis. Al bij al zou de schade meevallen, bijkomende onderzoeken moeten vandaag meer informatie geven. "Pieter is heel oké", aldus zijn vrouw Elle De Leeuw in een eerste reactie. "Hij was de voorbije dagen kortademig, had steken en voelde druk op zijn borst- en nekstreek. We wisten dat er iets aan de hand was. Hij heeft voor alle duidelijkheid geen volledige klaplong, maar er is wel een stukje long losgekomen van zijn ribbenkast." Wellicht duurt het niet lang voor de olympische medaillewinnaar het ziekenhuis mag verlaten. Timmers werd in oktober 2013 een eerste keer getroffen door een klaplong. Vijf maanden later volgde een tweede. Dit jaar miste hij het EK na een hersenvliesontsteking. (DMM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN