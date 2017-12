Alweer heibel tussen N-VA en CD&V Astrid Roelandt

05u15 2 BELGA Wouter Beke en Bart De Wever liggen opnieuw in de clinch. (Archieffoto.) De Krant De storm rond staatssecretaris Theo Francken (N-VA) en de Soedanezen was nog maar net gaan liggen of daar werd een nieuwe discussie opgewarmd: de kernuitstap. N-VA-voorzitter De Wever gelooft niet dat de regering deze legislatuur nog een beslissing neemt. CD&V-voorzitter Beke ging er meteen tegen in.

Het zat er al bovenarms op, vorige week: CD&V was snoeihard voor Francken nadat die de premier niet had ingelicht over een geannuleerde repatriëring. Gisteren gaven de christendemocraten aan dat ze nu het onderzoek afwachten naar wat er precies gebeurd is met de teruggestuurde Soedanezen.

Maar terwijl dat relletje nog aan het bekoelen was, legde N-VA-voorzitter Bart De Wever alweer de vinger op een andere regeringswonde: de kernuitstap. Hij gelooft niet dat de federale regering dat dossier nog voor de verkiezingen van 2019 zal oplossen. Volgens De Wever zal het dan ook een thema worden in de federale en regionale verkiezingscampagnes. "Ik denk dat de regeringsonderhandelingen van 2019 uiteindelijk het pleit zullen beslechten."

Dat viel erg slecht bij Beke. Als het van zijn CD&V en de andere regeringspartijen afhangt, gaan de kerncentrales wél dicht in 2025 - zoals afgesproken in het regeerakkoord. "Men geeft soms de indruk dat men in het ene geval niks moet doen, en in het andere geval moet investeren", aldus Beke. "Maar dat is een valse keuze. De vraag is: investeren we in het bestaande? Wetende dat we na vijf of tien jaar in het bestaande opnieuw zullen moeten investeren?"

Premier Michel gaat niet in op de zoveelste discussie tussen de twee. Hij heeft altijd gezegd dat hij achter het regeerakkoord blijft staan.