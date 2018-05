Alwéér foutjes op boetes 16 mei 2018

Meer dan 100.000 Belgen hebben vorige week een verkeersboete in de bus gekregen die er 'nep' uitziet - ook al hebben ze de verkeersinbreuk daadwerkelijk begaan. Op de brieven die bpost verstuurde, wordt geen rekeningnummer vermeld, noch de verzenddatum van de brief of de uiterste betaaldatum.

HLN