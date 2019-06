Exclusief voor abonnees Alweer dubbelfinale voor Flipkens 29 juni 2019

In het enkelspel lukte het dit grasseizoen niet zo heel goed voor Kirsten Flipkens, maar in het dubbelspel maakt ze wél brokken. Na haar titel in Mallorca vorige week staat ze vandaag in Eastbourne alweer in de finale. Met de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands werd gisteren in de halve finale met 6-7, 6-2, 10-8 gewonnen van Olaru-Halep.