Alweer Belg omgekomen in Frans gebergte 09 juni 2018

00u00 0

Een Belgische wandelaar van 58 jaar oud heeft gisterennamiddag een dodelijke val gemaakt in het natuurpark Monts d'Ardèche, in het zuidoosten van Frankrijk. De vijftiger was met een groep op pad toen hij volgens de lokale media zijn evenwicht verloor op een gladde steen, die bedekt was met algen. Hij gleed uit en viel een tiental meter diep in de bedding van een rivier. Zijn gezelschap verwittigde de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Er loopt een onderzoek om de precieze omstandigheden van het ongeval te achterhalen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN