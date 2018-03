Álvaro José Hodeg (21) bezorgt Quick.Step nummer 15 17 maart 2018

Verrassing in de Handzame Classic gisteren, waar ene Álvaro José Hodeg Chagui de massasprint naar zijn hand zette. José wie? De Colombiaanse neoprof van Quick.Step Floors haalde het in de straten van Handzame vlot van Kristoffer Halvorsen, de winnaar van vorig jaar. Álvardo Hodeg is meervoudig Colombiaans pistekampioen, maar rijdt liever op de weg en droomt van de Vlaamse kasseien. Net als Fernando Gaviria is hij afkomstig uit Medellin. Opvallend, woensdag in Nokere werkte Hodeg nog voor Fabio Jakobsen, dat andere sprinttalent bij Quick.Step. Gisteren werden de rollen omgedraaid. De Colombiaan bedankte met een knappe zege - de vijftiende al voor de ploeg van teambaas Patrick Lefevere. Volgende week mag Álvaro Hodeg zijn kunstjes tonen in de Ronde van Catalonië. (DNR)

