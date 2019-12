Exclusief voor abonnees Alvarado soleert naar zege, Cant 2de 28 december 2019

Bij de vrouwen pakte Ceylin Alvarado (21) de zege na een knappe solo. De Nederlandse eindigde voor Sanne Cant en haar landgenote Annemarie Worst. Alvarado is ook de nieuwe leidster in de DVV-Trofee met 57 seconden voorsprong op Worst. De koers werd in de eerste ronde ontsierd door een massale valpartij. Het voornaamste slachtoffer was Lucinda Brand, die niet verder kon. De renster van de Telenet Fidea Lions liep een wonde op aan het rechterbeen, die moest gehecht worden. Het team van Sven Nys liet weten dat Brand het enkele dagen rustig aan moet doen. Daarna wordt haar verdere planning bekeken. (ABD)