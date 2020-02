Exclusief voor abonnees Alvarado na spannend onderonsje 03 februari 2020

00u00 0

Eén, twee en drie voor één en dezelfde natie op het WK veldrijden. Frankrijk, Zwitserland en uiteraard België (vier jaar op rij zelfs, 2002-2005) speelden het bij de mannen al tien keer klaar. Maar bij de vrouwen zorgde het Nederlandse trio Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst en Lucinda Brand zaterdag in Dübendorf voor een absolute primeur. Alvarado haalde het in haar eerste prof-WK na een bloedstollend onderonsje. Brand leek de sterkste, maar werd door haar gebrek aan technisch vermogen telkens weer in de achtervolging gedwongen. Beste Belgische werd Ellen Van Loy, achtste. Daarmee bereikte de 39-jarige karaktervrouw, die er nog een seizoen bij doet, haar beoogde doel. Laura Verdonschot was negende. (JDK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis