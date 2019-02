Alto del Colorado straks eerste echte col in profcarrière Evenepoel: "Nooit eerder klom ik zó hoog" 01 februari 2019

Alto del Colorado, 2.565 meter hoog, aanschurkend tegen de Chileense grens. Dat wordt vandaag de eerste echte col in het profbestaan van Remco Evenepoel (19). De 'puppy' van de wolvenroedel kijkt er benieuwd naar uit. "Nooit eerder klom ik zo hoog", zegt hij. "Al kwam de 2.400 meter van El Teide, op Tenerife, wel in de buurt. Veel last van de ijle lucht had ik toen niet. Maar toch, dit is een grens die ik moet overschrijden. Ik heb het geluk om over een hoge VO2max te beschikken (maximale zuurstofopnamecapaciteit, red.). Dat kan helpen. Al houd ik er rekening mee dat ik in de koers wel wat op mijn adem zal trappen." De klim is officieel 14,4 kilometer lang, overbrugt over die afstand een hoogteverschil van 665 meter en stijgt gemiddeld amper 4,4%, met piekjes tot 6,4%. Maar eigenlijk gaat het vanuit Angaco, na goed 30 kilometer (de rit is in totaal 169,5 km lang), bijna continu bergop. Onderweg moeten ook de Alto de Villicum (3de categorie), Baños de Talacasto (2de categorie) en Alto de la Cruceta (2de categorie) worden gerond. Zware dobber dus. "Geen idee wat ik mag verwachten", aldus Evenepoel, met een vetpercentage van om en bij de 8,5% bewust nog niet op zijn allerscherpst in deze fase van het seizoen. "Wellicht wordt deze bergrit ook een beetje een tijdrit. Continu hard duwen, aan hoge waarden. Het zal snel gaan." Waarop de échte Evenepoel plots weer komt bovendrijven. "De laatste drie kilometer zijn iets steiler. Ik zeg het maar, hé... (kijkt ons geheimzinnig aan en schiet dan in de lach)" (JDK)

