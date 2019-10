Exclusief voor abonnees Altijd het duurste Comme il faut 19 oktober 2019

Als we met de familie uit eten gaan, bestelt onze dochter altijd het duurste op de kaart. Het gaat me niet om het geld, maar ik vind het gewoon niet beleefd. Omdat we met het gezin zijn, kan het nog min of meer door de beugel, maar ik heb haar verteld dat ze het niet moet doen als ze door anderen wordt uitgenodigd. Zij gelooft niet dat het een etiquetteregel is, maar als gast bestel je toch nooit het duurste op de kaart.

