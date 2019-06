Exclusief voor abonnees Altijd groen licht voor trams 15 juni 2019

Om de doorstroming van trams te verbeteren, gaan De Lijn en het Agentschap Wegen & Verkeer de rijtuigen uitrusten met een systeem dat met verkeerslichten communiceert. In eerste instantie zullen de 14 trambussen die vanaf dit najaar in de Vlaamse Rand rond Brussel rijden het gps-systeem krijgen, in 2020 en 2021 volgen 367 trams in Antwerpen, Gent en aan de kust. Vanaf volgend voorjaar worden geleidelijk zo'n 288 kruispunten aangepast. Kostprijs van het project: 9,4 miljoen euro.