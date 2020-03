Exclusief voor abonnees Altijd gevochten om geboorte kleinkind nog te halen Freddy Sergier (66) uit Poperinge 26 maart 2020

Al 35 jaar sukkelde Freddy Sergier (66) met zijn gezondheid: reuma, psoriasis, de ziekte van Bechterew die zijn gewrichten aantastte. Toch bleef hij actief als schrijnwerker, als uitbater van de cafetaria van het zwembad en in een beschutte werkplaats. "Hij cijferde zich weg voor zijn kinderen en kleinkinderen. Alles deed hij om ons gelukkig te maken", zegt zijn zoon Dries. Vorige week woensdag werd Freddy getest, twee dagen later ging zijn toestand snel achteruit. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij in coma werd gebracht en beademd werd. Maandag konden Dries, zijn zus en hun moeder afscheid nemen. "Het laatste halfuur mochten we nog bij papa doorbrengen, tot hij stilletjes ingeslapen is. Ik zal papa altijd herinneren als iemand tegen wie ik alles kon vertellen. Als iemand die alles deed voor zijn gezin, ook al was dat moeilijk voor hem. Met mijn gezin heb ik twee jaar ingewoond bij mijn ouders, tijdens de bouw van onze woning. Hij deed toen alles voor onze kindjes. Hij vocht tegen zijn ziektes om toch naar de volgende mooie gebeurtenis uit te kunnen kijken. Mijn partner en ik krijgen eind mei een derde kindje en hij keek daar enorm naar uit. Het is héél jammer dat hij er niet bij zal zijn." (LBR/CMW/LSI)

