Altijd anderen geholpen

Godelieve Hylebos (89) uit Ardooie 26 maart 2020

Ze werkte in haar tuin, maakte elke dag vers eten klaar en volgde op haar 89ste nog Engelse les. "Mama heeft zich altijd voor anderen ingezet", vertelt haar zoon Tom Declercq. "Ze was vroeger verpleegster en nadien huisvrouw, omdat onze vader het familiebedrijf runde. Ze ging zieken bezoeken en was een luisterend oor voor familie en vrienden." Godelieve overleed op 19 maart, een week nadat ze koorts kreeg. "In één week is ze uit ons leven gerukt. Het is zo hard. Het was een onrechtvaardige strijd tegen het virus - een strijd die ze niet kon winnen." (CMG/VHS/CDR)

