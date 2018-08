Alternatief onderwijs 20 augustus 2018

00u00 0

Volgens de grondwet is er vrijheid van onderwijs. Iedereen mag verkondigen wat hij wil. Of dat ook aan de onderwijsbehoefte naar competenties voldoet, wordt gelukkig getoetst via eindtermen en erkenningsvoorwaarden en gesteund met toelagen. Leren te laat komen zoals in Mondomio of yoga en filosofie in plaats van punten en rapporten, zoals in de Libellenschool, lijkt mij op zijn zachts gezegd niet de ideale voorbereiding op leven en arbeidsmarkt. Frisse ideeën zijn niet per se slecht, maar alternatief doen als hoofddoel: bespaar het ons!

René Lenaerts, Ortho

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN