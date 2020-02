Exclusief voor abonnees Alstom neemt Bombardier Transport over 18 februari 2020

De Franse treinbouwer Alstom neemt de spooractiviteiten van zijn Canadese concurrent Bombardier over voor een bedrag tussen de 5,8 en 6,2 miljard euro. Daardoor wordt hij na de Chinese reus CRCC de grootste treinmaker ter wereld.

In 2019 werd een fusie tussen Alstom en de spooractiviteiten van het Duitse Siemens nog door de Europese Commissie tegengehouden. Alstom en Bombardier hebben beide activiteiten in België. Alstom heeft meer dan duizend werknemers in Charleroi en Brussel, Bombardier Transport heeft een fabriek in Brugge.

