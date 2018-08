Alsof je uit de hemel bent gevallen Nieuwste Instagram-trend 20 augustus 2018

'Vallende sterren' heten ze. Nee, het zijn geen mobiele flitscamera's, noch metoren die door de lucht klieven of gewezen Tour-winnaars op de dool. De vallende sterren van vandaag doen mee aan een uitdaging op Instagram. Voor de 'Falling Stars Challenge' moet je op de grond gaan liggen en armen en benen spreiden. En dat liefst op de meest absurde plaatsen. Het spelletje begon in Rusland, waar vooral superrijken poseerden als een vallende ster. Zo lijkt het of ze omgekomen zijn op een glamoureuze locatie. Naast een vliegtuig, op een jacht of naast de tennisbaan, bijvoorbeeld. Onder de hashtag #fallingstars2018 verspreidt de trend zich nu razendsnel over de hele wereld, en dat niet alleen onder de superrijken. (SSB)

