Alsof je er echt rondloopt 17 juni 2020

00u00 0

Je bent er niet. Maar toch ook wel. Beats, sfeer, uitzinnige buren: alles ademt de beleving van De Schorre. "Wie de wereld van 'Tomorrowland Around The World' binnentreedt, komt op een 'echt' terrein terecht. Van daaruit kunnen bezoekers vanuit een soort helikopterzicht navigeren. Dat houdt ook in dat je omgevingsgeluiden - zoals pratende mensen of clashende muziek - meekrijgt die je op een echt festival ook zou horen als je jezelf verplaatst. We voorzien ook een chatbox, al zul je niet als een avatar of 'mannetje' rondlopen."

