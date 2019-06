Exclusief voor abonnees Alsof hij nooit weg was 22 juni 2019

Oost west, thuis best. Philippe Clement begon gisteren met de eerste training van Club Brugge aan zijn derde ambtstermijn bij blauw-zwart. De nieuwe hoofdtrainer deed dat in het gloednieuwe Belfius Basecamp, waarvan hij de lijnen twee jaar geleden zelf nog deels heeft uitgetekend. Voor Clement is er in twee jaar tijd weinig veranderd: "Ik ken alles en iedereen hier goed. En voor ik hier wegging, gaf ik als assistent ook al 40 procent van de trainingen." (TTV)