Alsof het nog niet erg genoeg was: meeste scheidingen in januari

Tijdens de eindejaarsfeesten zijn veel mensen niet alleen bezig met familiebezoekjes, maar ook met bezinning - en het gevolg is dat veel koppels blijkbaar beslissen om na de feestdagen uit elkaar te gaan. Het woord 'scheiding' bereikt in januari telkens een piek op Google - de afgelopen tien jaar was het telkens de populairste ingetikte term in de maand januari in Groot-Brittannië, zegt de zoekmachine. "Na de kerstvakantie is er inderdaad een piek in de ontevredenheid", luidt de uitleg van een Brits scheidingsondersteuningsbureau. "Vele mensen hebben hun vrije tijd met elkaar doorgebracht, er komen dingen naar boven die al lang onder het oppervlak lagen te sudderen, er is de financiële druk en de wens om dingen te veranderen." Ook in België blijkt het in januari drukker bij advocatenkantoren en online voor wat vragen over scheidingen betreft.

