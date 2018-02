Alsof er niets aan de hand is 02 februari 2018

Daags na de pandoering in Luik verzamelde Ivan Leko gisterochtend zijn troepen op Jan Breydel. Niet voor een crisisgesprek, wel voor een uitgebreide debriefing voorafgaand aan de uitlooptraining. Aan de hand van de gebruikelijke videobeelden werden spelers individueel en meer dan anders op hun fouten gewezen. Daarbij leek de ganse groep te beseffen dat het zo niet verder kan. Hoewel Ruud Vormer kort na de match op Standard een groepsgesprek aankondigde, was het niet zo dat de spelers in afwezigheid van de technische staf de koppen bijeen hebben gestoken. De groepssfeer is allesbehalve aangetast en verder dan sportieve problemen reikt de dip van blauw-zwart niet. Na de uitlooptraining kon er bij het verlaten van Olympia bij velen al een glimlach af. Het bewijs dat blauw-zwart ondanks de vele tegengoals en slechte prestaties niet in zak en as zit. Intussen werd Decarli succesvol geopereerd aan de achillespees. De Zwitser mag hopen op een terugkeer in de play-offs. Brodic werd voor zes maanden verhuurd aan het Italiaanse Catania. (TTV/WDK)

