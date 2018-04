Alsof er écht een trein aankomt 24 april 2018

00u00 0

Alsof ze écht over de sporen loopt en een aanstormende trein ziet naderen, zo bang lijkt dit meisje. En dat is ook precies de bedoeling van 'The Floor', het nieuwe sensibiliseringsproject van spoornetbeheerder Infrabel. Met virtual-realitybrillen kruipen jongeren in de huid van Theo, een jongen die de verkeersregels niet naleeft. De bril en het 360 gradenfilmpje, in combinatie met geluid en trillingen op de vloer, zorgen voor een levensechte ervaring die jongeren hopelijk doet inzien wat de risico's van spoorlopen zijn. In 2017 was er opnieuw een toename van het aantal spoorlopers en ongevallen aan overwegen, waarbij in totaal zestien doden vielen. (KAV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN