Alsof Brussel de Provence was 18 juni 2019

Eindelijk heeft de zomer haar intrede gedaan. Op een zonovergoten maandag met amper een wolkje aan de lucht was het op veel plaatsen genieten geblazen. Studenten die midden in de blok zitten, gingen op zoek naar schaduwrijke plekken om de leerstof door te nemen. Terrassen zaten natuurlijk overvol. En in het Ter Kamerenbos in Brussel leek het wel de Provence. Wegdromen met een boek in een hangmat is in deze zuiderse weersomstandigheden natuurlijk een heel klein beetje vakantie. Ook de komende dagen blijft de zon van de partij, ook al kan de pret af en toe verstoord worden door een onweer.

