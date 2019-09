Exclusief voor abonnees Alsnog exit Trebel, Saief naar Israël? 03 september 2019

00u00 0

Hoop doet leven. Adrien Trebel (28) had gisteren bij het ter perse gaan van deze editie geen nieuwe werkgever gevonden. De middenvelder die 3 miljoen euro bruto per jaar verdient en overbodig is, genoot via het netwerk van makelaar Mogi Bayat wel wat belangstelling - onder meer Nantes lag op de loer -, maar tot een deal kwam het dus niet. Anderlecht bidt nu dat Trebel alsnog een nieuwe uitdaging vindt in een land waar de mercato nog open is. Geraakt hij niet weg, dan wacht hem wellicht een degradatie naar de U21. Kenny Saief (25) kon naar 1B, de Amerikaan zag dat niet zitten, zijn makelaar werkt aan een overgang naar Hapoel Beër Sjeva. Thomas Didillon (23) bleef finaal in het Lotto Park. Hij was in beeld om tweede doelman te worden bij PSG. (PJC/MJR)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis