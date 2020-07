Exclusief voor abonnees Alsnog een knuffel voor de juf 01 juli 2020

Strikt genomen mag het niet. Maar houd zo'n leerling die afscheid wil nemen van de allerliefste juf of meester maar eens tegen, op de allerlaatste dag van het schooljaar. Op tal van plaatsen in Vlaanderen werden gisteren dus 'verboden' knuffels gegeven, zoals hier in de kerk van Grembergen bij Dendermonde, waar de zesdejaars van basisschool 't Kraaiennest plechtig afzwaaiden.

