Als we een cabrio kopen, moet hij vooral klein zijn 05 september 2018

De 'kleine cabrio' zit in de lift. Liefst 4.031 van de 5.479 nummerplaten die in de eerste zes maanden van dit jaar werden uitgereikt voor een 'décapotable', werden op zo'n kleiner model geschroefd. Ter vergelijking: in heel 2017 werden 5.919 cabrio's verkocht in België, in 2016 slechts 5.393. De verkoop van grote modellen loopt nog altijd moeilijk. Populair is dan wel de Fiat 500, waarvan er liefst 1.031 werden verkocht. Ook de Mazda MX5 doet het goed, met 647 verkochte exemplaren. De Mini volgt op een derde plaats met 611 wagens, 326 cabriorijders kozen voor een BMW Series 2. (idv)