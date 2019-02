Als vrouw meer verdient dan man, dán begint de miserie 13 februari 2019

Mannen en vrouwen geven hun relatie een slechter cijfer zodra mevrouw meer verdient dan haar partner. Dat leidt de Nederlandse socioloog Niels Blom af uit een langlopend onderzoek bij vierduizend mensen. Als het inkomen van de vrouw uitstijgt boven dat van haar man, komt er een dip in het relatiegeluk. Dat dalletje is relatief klein, maar het is er wel. Een sluitende verklaring kan de socioloog niet geven. Hij vermoedt dat mensen willen doen 'wat hoort'. "Het traditionele plaatje zorgt voor druk van buitenaf. Het idee dat vrouwen voor de kinderen zorgen en mannen voor het geld, bestaat nog altijd in de moderne samenleving." (AVA)