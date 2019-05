Exclusief voor abonnees Als verdachtmakingen woekeren Column | Wuyts 25 mei 2019

00u00 0

De UCI bond de kat de bel aan. Oud-renner Stef Clement deed die nog wat harder rinkelen. Het begon bij de lieden Koren, Bozic en Durasek. Die hadden mogelijk bloed aan de vingers. Alles wees richting Slovenië. Ene Milan Erzen had bij dopingarts Mark Schmidt een centrifuge gekocht. UCI-voorzitter David Lappartient klonk enthousiast: "We houden de Slovenen al sinds 2015 in het oog." Die succesmelding zat. Gedachten sloegen op hol, verdachtmakingen woekerden. Ook prestaties van nochtans getalenteerde knapen als Mohoric en Pogacar werden in een donker daglicht gesteld. Erzen was immers de geestelijke vader van de Sloveense hausse. Hij had bij het bescheiden Adria Mobil zelfs Girofavoriet Roglic onder zijn hoede.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis