Als twee druppels water: Trump is een Vrijheidsbeeld 30 augustus 2019

Bijzonder, het nieuwe, niet echt flatterende standbeeld dat van de Amerikaanse president Donald Trump in Slovenië is verrezen. De acht meter hoge houten sculptuur toont hem als 'Vrijheidsbeeld' - compleet met 'kroon' en de arm in de lucht. Toch heeft hij nog steeds z'n felle blik en is z'n vuist gebald, dus kan hij ook Superman voorstellen, aldus de kunstenaar.

