Exclusief voor abonnees Als sledehonden over water lopen, is er iets mis 19 juni 2019

00u00 0

Als het ijs onder de poten van de sledehonden is gesmolten, klopt er iets niet. Deze alarmerende foto werd op Twitter gedeeld door Steffen Olsen, een Deense klimaatonderzoeker. De honden bevinden zich nog wel in Groenland, hun vertrouwde omgeving, maar de omstandigheden zijn minder vertrouwd. Wat eigenlijk een dikke laag ijs met daarop wat sneeuw moest zijn, veranderde door de hoge temperaturen in een grote plas water. Olsen is in Groenland in het kader van zijn onderzoek. Hij verzamelt er meetapparatuur met enkele lokale jagers. Hun taak wordt serieus bemoeilijkt door het smeltende ijs.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis