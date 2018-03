Als Roodkapje fashionista was 07 maart 2018

Als Roodkapje een fashionista was, had ze zich ongetwijfeld in Chanel uitgedost. Gisteren, op de laatste dag van de Parijse modeweek, stuurde Karl Lagerfeld zijn modellen de catwalk op in het iconische Grand Palais in Parijs - voor de gelegenheid omgetoverd tot een sprookjesbos, met echte bomen. De modellen zelf toonden zich ook op hun 'herfstigst', met onder meer bladerenprints, warme kleuren en metallic handschoentjes en laarzen. De klassieke mantelpakjes in tweed waren er ook nu weer bij, maar er waren ook veel lange lederen jassen te zien.

