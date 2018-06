Als Rode Duivels spelen, leggen Telenet en Proximus werven stil 15 juni 2018

Maandag zal Telenet z'n onderhoudswerken over het hele land vier uur vroeger dan normaal stopzetten, zodat iedereen probleemloos naar de eerste WK-match van de Rode Duivels kan kijken. "Normaal gezien werken onze ploegen op weekdagen door tot 18 uur, zodat de mensen na hun werk zonder problemen tv kunnen kijken", zegt woordvoerster Isabelle Geeraerts. "Maar maandag stoppen we uitzonderlijk al om 14 uur." De wedstrijd tegen Panama gaat nochtans pas om 17 uur van start. Voor de twee overige matchen van de Belgen in de groepsfase is er sowieso geen probleem: die vallen respectievelijk op zaterdag (Tunesië) en na de werkuren (Engeland). Ook Proximus belooft alle werkzaamheden een aantal uur voor de Rode Duivels in actie komen stil te leggen.

