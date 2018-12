Als reekshoofd naar loting 14 december 2018

00u00 0

Het speculeren kan beginnen. Club Brugge en Racing Genk weten maandag om 13 uur wie ze treffen in de zestiende finales van de Europa League. Blauw-zwart - geen reekshoofd - ziet in het Zwitserse Nyon mogelijk een klepper als Chelsea, Arsenal of Napoli uit de bus komen. Genk kan het niet treffen: twee clubs uit hetzelfde land kunnen elkaar pas in de achtste finales tegenkomen. Genk kan ook niet tegen Malmö uitkomen, omdat ze in dezelfde groep zaten. (VDVJ)