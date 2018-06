Als politie dieven niet vindt, speuren slachtoffers hen maar zelf op 07 juni 2018

Dankzij het speurwerk van een koppel uit het West-Vlaamse Loker (Heuvelland) kon gisterenochtend een Frans dievenkoppel geklist worden. De daders hadden de ochtend voordien in de handelszaak van het koppel decoratiemateriaal gestolen. Op bewakingsbeelden was een zwarte Peugeot 307 met groene koplampen te zien. Bert Desmedt besloot gisterochtend vroeg op te staan om rond 5.45 uur, het tijdstip van de diefstal, in de buurt rond te rijden.