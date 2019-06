Exclusief voor abonnees Als Pogba vertrekt, denkt Man United aan Tielemans 17 juni 2019

Geen bod, geen concreet voorstel. Man United snuffelt volgens bronnen dicht bij de speler opnieuw aan Youri Tielemans (22), maar bij Leicester blijven ze hoopvol dat zij in poleposition liggen. Het dossier-Tielemans is bij United in eerste instantie afhankelijk van een transfer van Paul Pogba. Zolang die niet elders heeft getekend, is de Rode Duivel geen prioriteit op Old Trafford. Liefst houdt United de wispelturige Fransman aan boord, maar zijn manager en hij hebben hun zinnen gezet op een transfer. Daarom ook dat de club 'off the record' laat weten dat een overgang van Tielemans voorlopig niet aan de orde is. United geeft prioriteit aan andere dossiers - onder andere Leicester-verdediger Harry Maguire. Een beetje druk van een andere club komt de speler sowieso niet slecht uit. Hij wil liefst zo snel mogelijk duidelijkheid over zijn toekomst. Leicester en Monaco staan nog altijd niet dicht bij een akkoord over de prijs. De club uit het Prinsdom hoopt op minstens 45 miljoen euro. Sowieso keert Tielemans niet terug naar Monaco. (KTH)

