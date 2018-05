Als papa Regi een song voor haar schrijft, tekent Ellie (5) wel de hoes 17 mei 2018

00u00 0

Regi (42) heeft een nieuw nummer klaar, dat hij speciaal voor zijn oudste dochtertje heeft geschreven. Schattig detail: de hoes is een creatie van Ellie Martha zelf. Het nummer heet 'Ellie' en werd ingeblikt met zanger Jake Reese. "Het was enorm spannend om haar reactie te zien", aldus Regi. Vorige week hoorde Penxten junior het nummer voor het eerst. Waarop ze eerst verlegen onder de tafel dook... om daarna helemaal los te gaan. En ook al is ze nog maar vijf, ze beseft heel goed dat het háár liedje is, vertelde mama Elke Vanelderen nog. De song scheert al meteen hoge toppen en werd uitgeroepen tot 'Big Hit' bij MNM. (TDS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN