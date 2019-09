Exclusief voor abonnees Als Open Vld portefeuille mag kiezen, heeft N-VA er al twee binnen 28 september 2019

Net als de zetels in het parlement, worden ook de negen ministerposten en de parlementsvoorzitter verdeeld volgens het systeem-D'Hondt. Volgens die berekeningswijze heeft N-VA recht op vijf ministerposten, CD&V op twee én de parlementsvoorzitter en Open Vld ook op twee. Maar wie mag dan eerst kiezen? Het systeem-D'Hondt deelt het aantal zetels dat elke partij haalde achtereenvolgens door 2, 3, 4, 5... Bijvoorbeeld: N-VA heeft 35 zetels, CD&V 19, Open Vld 16. N-VA krijgt de eerste ministerpost: de minister-president. Om te kijken wie de tweede post krijgt, delen we het aantal zetels van N-VA door 2: 17,5. CD&V heeft meer zetels van de helft van N-VA (19 versus 17,5) en mag daarom als tweede een post kiezen - waarschijnlijk Welzijn. Maar N-VA heeft zelfs als ze haar aantal zetels deelt door 2 nog steeds meer dan de 16 zetels van Open Vld. De derde post is dus ook voor N-VA. Open Vld komt pas als vierde aan bod. Zo wordt er steeds gedeeld en gekeken of het gehalveerde aantal zetels van de ene groter is dan een derde of vierde van de andere. Concreet krijgt N-VA ook de vijfde keuze. Daarna is het aan CD&V, aan N-VA en pas dan aan Open Vld. Vervolgens zijn opnieuw N-VA en CD&V aan zet. (ARA)

