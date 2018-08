Als onze F-16's al moeten rijden... 03 augustus 2018

Als onze F-16's al niet meer kunnen vliegen, maar de autostrade moeten nemen, weet u dat ze écht aan vervanging toe zijn. Toch in het geval van dit toestel, dat gistermiddag werd gespot op de Brusselse Ring. "Deze F-16 kan inderdaad niet meer vliegen, want hij heeft geen motor meer", zegt luitenant- kolonel Jo Heylens. "Het toestel wordt enkel ingezet voor pr-doeleinden en was op weg naar een vlieghappening in Geraardsbergen. Daar kan je in de cockpit kruipen en eens voelen hoe het is om een F-16-piloot te zijn."

HLN