Als mijn spelers zich volledig geven, verwijt ik hen gemiste kansen niet Belhocine 05 augustus 2019

Belhocine is een aanjager. Een drijvende kracht langs de zijlijn, voor spelers die fysiek in orde zijn en ervoor openstaan. Bruno bijvoorbeeld. Afwerker tegen Gent. Animator op Kortrijk, ondanks zijn veeleisende rol in de opvang en de opbouw, langs de flank en in het centrum. Of misschien precies daarom? Belhocine: "Ik heb op Massimo ingepraat. 'Wees jager en wild. Hoe harder je werkt, hoe vaker je aan de bal komt, des te beter zal je je voelen', drukte ik hem op het hart. Voetbal is beweging, inzet, passie, betrokkenheid, applicatie van de richtlijnen. Ik wil dat mijn spelers zich volledig geven. Doen ze dat, dan zal ik het jammer vinden dat ze - zoals nu twee, drie keer het geval was - een doelkans missen, maar zal ik hen dat gebrek aan luciditeit niet verwijten. Nood aan een scorende spits nu Osimhen weg is? Laat maar komen, hij is welkom. Maar scorende spitsen laten ook kansen liggen, hoor." (AR)

