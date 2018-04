Als Messi scoort, trilt de stad 13 april 2018

Elke voetbalclub ter wereld zou hemel en aarde willen bewegen om Lionel Messi in te lijven. Nu is bewezen dat Barcelona, de club waar de Messias voetbalt, alvast slaagt in minstens dat laatste. Met die bevindingen kwam de Spaanse seismoloog Jordi Diaz. "Dicht bij Camp Nou, op ongeveer anderhalve kilometer van het voetbalstadion, hebben wij een seismograaf geplaatst." Het instrument meet alle trillingen, die van het auto- en metroverkeer in de eerste plaats, maar ook... die wanneer er een goaltje valt. "Elke keer als Messi of een van zijn ploegmaats scoort, springen de 99.354 fans uitzinnig op en neer." Volgens de BBC was de grootste 'opschudding' er vorig seizoen in de Champions League toen Barcelona op de valreep in eigen huis Paris Saint-Germain versloeg met sensationele 6-1-cijfers nadat het heenduel op 4-0 was geëindigd. Ook concerten kunnen seismische activiteit veroorzaken. (FT)

