Als meneer lingerie geeft: te pikant en plots een cupmaat groter

Mannen die met kerst hun partner willen verrassen met lingerie kunnen maar beter op hun tellen letten. Het idee is avontuurlijk, maar een geslaagde uitvoering ervan is niet evident. Dat blijkt uit een onderzoek van beslist.nl, een Nederlandse website die het zoekgedrag van 100.000 bezoekers in de categorie 'ondermode' analyseerde. Er blijkt een groot verschil te zijn tussen wat een man voor zijn vrouw shopt en wat een vrouw voor zichzelf koopt. Mannen kopen voor de partner een string of tanga, terwijl de vrouwen zelf kiezen voor comfortabeler ondergoed zoals een hipster of de slip. Voorts kiest meneer vaak een te pikant setje - ze slaan geregeld de plank mis met felrood en kant, wat bij mevrouw veel minder in trek is. Ze overschatten ten slotte ook de cupmaat van hun partner: de mannen kopen het vaakst 75C, 80C en 80D, terwijl de meeste vrouwen zelf 75B, 80B en 80C aanschaffen. Een volle cupmaat verschil. (MAC)

