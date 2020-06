Exclusief voor abonnees Als Marc Van Ranst op café gaat, moét het wel veilig zijn 09 juni 2020

00u00 0

"Nu je weer op café mag gaan, doe het dan ook", zei Marc Van Ranst gisteren in deze krant. En hij voegde de daad bij het woord: de viroloog trok naar Bardot op de Leuvense Oude Markt en ging daar zelfs achter de tap staan. Volgens sectorfederatie Horeca Vlaanderen heeft 77% van de zaken gisteren de deuren opengezwaaid. "Tegen volgende week zal 86% van de horecaondernemers weer aan de slag zijn", zegt CEO Matthias De Caluwe. "11% vindt de maatregelen te streng om al op te starten, terwijl 3% nog verplicht is gesloten te blijven." Het gaat dan om de dancings en feestzalen. Dat het merendeel er wél meteen weer invliegt, toont volgens De Caluwe de goesting van de ondernemers. Die goesting was er ook bij de klanten, zo bleek in heel Vlaanderen.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen