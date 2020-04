Exclusief voor abonnees Als Koningsdag 'Woningsdag' wordt 28 april 2020

Een gigantisch volksfeest is Koningsdag elk jaar in Nederland. Met oranje outfits, oranjebitterlikeur, tompoezen, straatfeesten en marktjes. Maar de verjaardag van Willem-Alexander, 53 intussen, zag er dit jaar helemaal anders uit en werd vanwege het coronavirus omgedoopt tot 'Woningsdag'. Intiemer, want in beperkte kring. En vooral heel digitaal. De koning werd vanop afstand gevierd door tientallen burgemeesters, kinderen die brieven voorlazen, orkesten die vanop afstand het volkslied speelden, en vooral ook door zijn familie. Koningin Beatrix (81) feliciteerde haar zoon via een videogesprek en toostte 's namiddags online mee met de rest van het gezin, koningin Máxima (48) en dochters Catharina-Amalia (16), Alexia (14) en Ariane (13). Willem-Alexander zelf hield vanuit z'n paleis Huis ten Bosch een toespraak: "Ik hoop dat het de allerlaatste Koningsdag thuis uit de geschiedenis zal zijn." Geen grote feesten dus gisteravond, wel dj-sets op het balkon en wijntjes drinken op anderhalve meter afstand. (FT)

