Als kinderen iets kopen op Fortnite, helpen ze criminelen geld witwassen 15 januari 2019

00u00 0

Criminelen gebruiken Fortnite om geld wit te wassen. In die superpopulaire videogame kunnen spelers outfits, wapens en andere zaken kopen in zogenaamde 'V-bucks', een virtuele munteenheid. Ook cybercriminelen kopen die in de officiële Fortnite-winkel, met gestolen kredietkaartgegevens. Die virtuele munten verkopen ze dan met korting door aan spelers. Ze bieden de afgeprijsde 'V-bucks' in bulk aan op het dark web, of in kleinere hoeveelheden via advertenties op Instagram of Twitter. Dat blijkt uit onderzoek van de Britse krant 'The Independent' en cyberbeveiligingsfirma Sixgill. Door zich als potentiële klanten voor te doen, legden agenten van Sixgill witwasoperaties bloot in zowel het Chinees, het Spaans, het Arabisch als het Engels. Met meer dan 200 miljoen spelers over de hele wereld heeft Fortnite het voorbije jaar 2,6 miljard euro opgeleverd. Vorig jaar werden op eBay voor meer dan 218.000 euro Fortnite-artikelen verkocht in 60 dagen tijd. Hoe meer inkomsten het spel oplevert, hoe vaker het ook vermeld wordt op het dark net. (LB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN