Als je een spin doodmept in huis zorgt dat enkel voor meer spinnen: alles wat u (liever niet) wou weten over spinnen JEAN-PAUL MULDERS

01 september 2018

00u00 89 De Krant In de herfst komen ze binnen, luidt een populair gezegde over de geleedpotige diertjes die gemeenzaam 'spin' genoemd worden. Nu de vakantie voorbij is, huiveren nogal wat mensen bij de gedachte er straks weer in de badkuip aan te treffen. Maar hoe bang moet u nu echt voor ze zijn?

"Ik herinner me dat ik verwonderd was over de pracht en de glans van die beelden", schrijft een bevriende wetenschapster over de eerste keer dat ze een spin onder de microscoop gezien heeft. "De ogen, bijvoorbeeld, deden me denken aan perfect rond geslepen, donkere edelstenen. Op de harige poten die je met het blote oog als dof en bruin ziet, zag ik tot mijn verbazing vele glinsterende kleuren, ook heel mooie blauwen. En het mooie symmetrische patroon van de spintepels deed me denken aan kantwerk."

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN